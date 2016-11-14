Возглавляемая премьером Армении делегация отбудет в Москву





Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/Делегация, возглавляемая премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, 16-17 ноября с рабочим визитом отбудет в Россию (Москву), с целью участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как передает Report, об этом сообщает Новости Армении, в состав армянской делегации включены также вице-премьер Армении, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян, председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян и другие должностные лица.