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Воздушные силы ВСУ: Пуски российских ракет были даже с Каспийского моря

Воздушные силы ВСУ: Пуски российских ракет были даже с Каспийского моря Вооруженные силы Украины зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины Российской Федерации.
В регионе
18 марта 2022 г. 17:36
Воздушные силы ВСУ: Пуски российских ракет были даже с Каспийского моря

Вооруженные силы Украины зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины Российской Федерации.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушные силы видят главную задачу властей в предупреждении граждан о полете ракеты. По словам спикера командования ВС Вооруженных сил, большинство ракет украинские военные обнаруживают, видят место запуска и направление полета.

"Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались со стратегических ракетоносцев, даже с Каспийского моря – это очень трудно отследить", - заявил Игнат.

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Версия на английском языке Ukrainian Air Force: Russia bombing Ukraine from Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Ukrayna HHQ: “Rusiya Ukraynanı Xəzərdən də bombalayır”

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