Воздушные силы ВСУ: Пуски российских ракет были даже с Каспийского моря

Вооруженные силы Украины зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины Российской Федерации.

Вооруженные силы Украины зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины Российской Федерации.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушные силы видят главную задачу властей в предупреждении граждан о полете ракеты. По словам спикера командования ВС Вооруженных сил, большинство ракет украинские военные обнаруживают, видят место запуска и направление полета.

"Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались со стратегических ракетоносцев, даже с Каспийского моря – это очень трудно отследить", - заявил Игнат.