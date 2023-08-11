Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто из-за БПЛА

Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково было закрыто. Прилеты и вылеты отложены, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково было закрыто. Прилеты и вылеты отложены, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе "Внуково".

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 9:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что небо закрыли из-за беспилотника, который летит в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что два беспилотника были сбиты системами ПВО над Калужской областью и Одинцовским районом Подмосковья.

11.24

Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают экстренные службы.

Ряд российских СМИ отмечают, что небо над аэропортом закрыли из-за беспилотника, который летит в сторону Москвы.