Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто из-за БПЛА

Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково было закрыто. Прилеты и вылеты отложены, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе "Внуково".
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 9:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что небо закрыли из-за беспилотника, который летит в сторону Москвы.
Ранее сообщалось, что два беспилотника были сбиты системами ПВО над Калужской областью и Одинцовским районом Подмосковья.
Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают экстренные службы.
Ряд российских СМИ отмечают, что небо над аэропортом закрыли из-за беспилотника, который летит в сторону Москвы.