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Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто из-за БПЛА

Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто из-за БПЛА Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково было закрыто. Прилеты и вылеты отложены, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.
В регионе
11 августа 2023 г. 11:41
Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто из-за БПЛА

Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково было закрыто. Прилеты и вылеты отложены, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе "Внуково".

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 9:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что небо закрыли из-за беспилотника, который летит в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что два беспилотника были сбиты системами ПВО над Калужской областью и Одинцовским районом Подмосковья.

11.24

Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают экстренные службы.

Ряд российских СМИ отмечают, что небо над аэропортом закрыли из-за беспилотника, который летит в сторону Москвы.

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Версия на английском языке Airspace over Moscow’s Vnukovo Airport closed
Версия на азербайджанском языке Vnukovo aeroportunda uçuşlar dayandırılıb

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