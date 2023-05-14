Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в ночь на воскресенье.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в ночь на воскресенье.

Как передает Report, об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Уточняется, что сирены начали звучать с 04:42 по бакинскому времени. До этого воздушная тревога была объявлена на юге, востоке и в центральной части Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Тернополе и Херсоне. На каких именно объектах раздались взрывы, не уточнялось. Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и топливом, которые собираются для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).