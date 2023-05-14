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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в ночь на воскресенье.
В регионе
14 мая 2023 г. 07:14
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в ночь на воскресенье.

Как передает Report, об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Уточняется, что сирены начали звучать с 04:42 по бакинскому времени. До этого воздушная тревога была объявлена на юге, востоке и в центральной части Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Тернополе и Херсоне. На каких именно объектах раздались взрывы, не уточнялось. Военкоры назвали целями склады с боеприпасами и топливом, которые собираются для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın bütün ərazisində hava həyacanı elan edilib

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