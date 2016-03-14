 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Возбуждено уголовное дело в отношении газеты, поддерживающей теракт в Анкаре

    В статье звучат претензии в адрес Турции и ее территориальной целостности

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Прокуратуре Анкары возбуждено уголовное дело в отношении издаваемой в Турции газеты "Özgür gündəm", которая довольно радостно встретила сообщение о теракте в турецкой столице.

    Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

    Отмечается, что на маншет номера газеты от 14 марта вынесли статью "Звуки шагов Новруза", в которой звучат претензии в адрес Турции и ее территориальной целостности.

    Напомним, что боевики террористического ПКК и их покровители распространили информацию, в которой отметили, что в Новруз создадут в Турции суматоху. На маншете руководство издания намекает именно на это.

    Издаваемая в Турции газета "Özgür gündəm" постоянно пропагандирует террористическое ПКК. 

    Отметим, что в результате теракта, совершенного близ площади Кызылай в Анкаре, погибли 37, ранены 125 человек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi