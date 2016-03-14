​Возбуждено уголовное дело в отношении газеты, поддерживающей теракт в Анкаре

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Прокуратуре Анкары возбуждено уголовное дело в отношении издаваемой в Турции газеты "Özgür gündəm", которая довольно радостно встретила сообщение о теракте в турецкой столице.

Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

Отмечается, что на маншет номера газеты от 14 марта вынесли статью "Звуки шагов Новруза", в которой звучат претензии в адрес Турции и ее территориальной целостности.

Напомним, что боевики террористического ПКК и их покровители распространили информацию, в которой отметили, что в Новруз создадут в Турции суматоху. На маншете руководство издания намекает именно на это.

Издаваемая в Турции газета "Özgür gündəm" постоянно пропагандирует террористическое ПКК.

Отметим, что в результате теракта, совершенного близ площади Кызылай в Анкаре, погибли 37, ранены 125 человек.