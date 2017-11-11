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    Возбуждено уголовное дело в отношении еще одного офицера армянской армии за получение взятки

    У Карена Хованисяна для возвращения в армию потребовали взятку в размере 3 000 долларов США

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении еще одного офицера армянской армии по статье взяточничество Уголовного кодекса.

    Как сообщает Report, у проживающего по адресу город Ереван, улица Львов, 29 Карена Хованисяна для возвращения в армию потребовали взятку в размере 3 000 долларов США.

    По факту взяточничества возбуждено уголовное дело в отношение начальника штаба воинской части, капитана Гамлета Левоняна, ведется расследование.

    Если вина Г. Левоняна будет доказана, ему грозит лишение свободы на длительный срок.

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