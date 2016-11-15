Возбуждено уголовное дело на главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ На министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева заведено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте Следственного комитета.

Как передает Report, об этом сообщает İnterfax.

"Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Российской Федерации Алексеем Улюкаевыем 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50 процентов", - говорится в сообщении.

В настоящее время министр задержан, в отношении него проводятся необходимые оперативные следственные действия.

В ближайшее время следствие планирует предъявить Алексею Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.