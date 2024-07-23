ВОЗ заявила о высоком риске распространения лихорадки денге в Иране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как высокий риск дальнейшего распространения лихорадки денге в Иране, где с 14 июня по 17 июля число выявленных случаев заболевания выросло с 2 до 12.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как высокий риск дальнейшего распространения лихорадки денге в Иране, где с 14 июня по 17 июля число выявленных случаев заболевания выросло с 2 до 12.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

Согласно информации, 14 июня иранские власти сообщили о первых двух случаях денге.

"Локальная передача денге внутри сообщества была подтверждена в Бендер-Ленге, провинция Хормозган, на юге Ирана, - отметили в ВОЗ. - По состоянию на 17 июля 2024 года общее число случаев лихорадки денге в стране возросло до 12, все они зарегистрированы в Бендер-Ленге".

Ранее ВОЗ расценила риск распространения денге в мире как высокий, подчеркнув, что речь идет о "глобальной угрозе общественному здравоохранению".

"Риск для Ирана также высок из-за присутствия переносчика [вируса денге] в стране, благоприятных климатических условий для переносчика и перемещения людей из стран с продолжающимися вспышками лихорадки денге и эндемичных районов в Иран", - констатировали в организации. В ВОЗ пояснили, что эта болезнь "потенциально может нанести серьезный ущерб общественному здравоохранению". Основными переносчиками заболевания являются комары Aedes, прежде всего Aedes aegypti и, в меньшей степени, Aedes albopictus.

Министерство здравоохранения Ирана "приняло меры по повышению готовности больниц". В свою очередь ВОЗ оказывает поддержку ведомству в "усилении надзора, распределении медицинских материалов и средств для быстрой диагностики, проведении обучения и организации мероприятий по информированию о рисках".

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.