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ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии

ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила 3 миллиона долларов из Резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций для поддержки Турции и Сирии в борьбе с последствиями землетрясения
В регионе
10 февраля 2023 г. 10:48
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила 3 миллиона долларов из резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций для поддержки Турции и Сирии в борьбе с последствиями землетрясения.

Как сообщили Report в ВОЗ, в выделенную сумму входит также отправка трех чартерных рейсов с медикаментами.

"Один рейс с медицинскими принадлежностями и материалами для лечения травм, требующих хирургического вмешательства, прибыл в Стамбул из нашего логистического центра в Дубае. Еще один рейс в Дамаск почти готов к вылету, и планируется третий", - отметили в ВОЗ.

Помимо этого, в обе страны направляются 77 национальных и 13 международных бригад скорой медицинской помощи, состоящих из медицинских работников со всего мира.

В организации отметили, что на сегодняшний день продолжается работа над оценкой "карты" ущерба, чтобы понять, на чем необходимо сосредоточить усилия.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев. В стране объявлен семидневный траур в память о погибших.

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Версия на английском языке WHO allocates $3M to support Turkiye, Syria
Версия на азербайджанском языке ÜST Türkiyə və Suriyaya dəstək üçün 3 milyon dollar ayırıb

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