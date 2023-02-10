ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила 3 миллиона долларов из Резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций для поддержки Турции и Сирии в борьбе с последствиями землетрясения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила 3 миллиона долларов из резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций для поддержки Турции и Сирии в борьбе с последствиями землетрясения.

Как сообщили Report в ВОЗ, в выделенную сумму входит также отправка трех чартерных рейсов с медикаментами.

"Один рейс с медицинскими принадлежностями и материалами для лечения травм, требующих хирургического вмешательства, прибыл в Стамбул из нашего логистического центра в Дубае. Еще один рейс в Дамаск почти готов к вылету, и планируется третий", - отметили в ВОЗ.

Помимо этого, в обе страны направляются 77 национальных и 13 международных бригад скорой медицинской помощи, состоящих из медицинских работников со всего мира.

В организации отметили, что на сегодняшний день продолжается работа над оценкой "карты" ущерба, чтобы понять, на чем необходимо сосредоточить усилия.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев. В стране объявлен семидневный траур в память о погибших.