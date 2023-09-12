ВОЗ: В тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью

За последний год в тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Турции. За последний год в этой стране корью заразились 2 тыс. 986 человек. Рост числа заболевших также отмечен в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
Согласно предыдущему отчету ВОЗ, в Турции было зарегистрировано 1543 случая заражения корью. То есть, за год этот показатель увеличился почти вдвое.
Эксперты считают, что для предотвращения распространения этого инфекционного заболевания необходимо проводить вакцинацию.
ВОЗ: В тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корьюВОЗ: В тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью За последний год в тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью. Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Было отмечено, что больше всего случаев заражен
В регионе
12 сентября 2023 г. 11:24
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За последний год в тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью.
Версия на английском языке WHO: Measles infection has increased sharply in Turkic world over past year
Версия на азербайджанском языке ÜST: Son bir ildə türk coğrafiyasında qızılcaya yoluxma kəskin artıb