ВОЗ: В тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью

За последний год в тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью. Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Было отмечено, что больше всего случаев заражен

За последний год в тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью.



Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Турции. За последний год в этой стране корью заразились 2 тыс. 986 человек. Рост числа заболевших также отмечен в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.



Согласно предыдущему отчету ВОЗ, в Турции было зарегистрировано 1543 случая заражения корью. То есть, за год этот показатель увеличился почти вдвое.



Эксперты считают, что для предотвращения распространения этого инфекционного заболевания необходимо проводить вакцинацию.