О нас

ВОЗ: В тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью

ВОЗ: В тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью За последний год в тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью. Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Было отмечено, что больше всего случаев заражен
В регионе
12 сентября 2023 г. 11:24
ВОЗ: В тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью

За последний год в тюркских странах наблюдается рост заболеваемости корью.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Турции. За последний год в этой стране корью заразились 2 тыс. 986 человек. Рост числа заболевших также отмечен в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Согласно предыдущему отчету ВОЗ, в Турции было зарегистрировано 1543 случая заражения корью. То есть, за год этот показатель увеличился почти вдвое.

Эксперты считают, что для предотвращения распространения этого инфекционного заболевания необходимо проводить вакцинацию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WHO: Measles infection has increased sharply in Turkic world over past year
Версия на азербайджанском языке ÜST: Son bir ildə türk coğrafiyasında qızılcaya yoluxma kəskin artıb

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi