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ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире 

ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире  Более 1,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 8 мая по 4 июня, более 10,4 тыс. умерли.
В регионе
9 июня 2023 г. 03:56
ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире 

Более 1,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 8 мая по 4 июня, более 10,4 тыс. умерли.

Как передает Report со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов сократилось на 47% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 38%.

Так, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 720 356 случаев заражения и 10 463 летальных исхода. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 470 093. Далее следуют Австралия (147 684), Бразилия (113 286), Франция (93 850) и США (93 260). В США зарегистрировано больше всего умерших с 8 мая по 4 июня - 1 943. Далее идут Бразилия (1 074), Франция (555), Италия (549) и Россия (532).

Согласно информации за 7 июня, опубликованной на сайте ВОЗ, в мире зарегистрировано 767 750 853 случая заражения коронавирусом, умерли 6 941 095 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.

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