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ВОЗ разрабатывает планы действий на случай возможных химических атак в Украине

ВОЗ разрабатывает планы действий на случай возможных химических атак в Украине Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что ВОЗ готовится к возможным химическим атакам в Украине.
В регионе
7 апреля 2022 г. 16:32
ВОЗ разрабатывает планы действий на случай возможных химических атак в Украине

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что ВОЗ готовится к возможным химическим атакам в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Reuters.

"Учитывая неопределенность текущей ситуации, нет никаких гарантий, что война не станет хуже. ВОЗ рассматривает все сценарии и готовит запасные варианты для различных ситуаций, в которых может пострадать народ Украины, начиная от продолжения лечения массовых жертв и заканчивая химическими атаками", - заявил Клюге, не предоставив более подробной информации.

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