ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала регистрацию в РФ первой вакцины от коронавируса. В организации заявили, что приветствуют все достижения в области исследований и разработок вакцины против коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала регистрацию в РФ первой вакцины от коронавируса. В организации заявили, что приветствуют все достижения в области исследований и разработок вакцины против коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение организации.

В ВОЗ также отметили, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов. Специалисты подчеркнули, что ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия завершила работу по созданию первой вакцины против COVID-19.