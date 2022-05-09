О нас
Аудио новости

ВОЗ передала Украине 20 машин скорой помощи вездеходного типа

ВОЗ передала Украине 20 машин скорой помощи вездеходного типа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Министерству здравоохранения Украины 20 автомобилей скорой помощи вездеходного типа, способных работать даже в наиболее поврежденных и труднодоступных районах.
В регионе
9 мая 2022 г. 14:04
ВОЗ передала Украине 20 машин скорой помощи вездеходного типа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Министерству здравоохранения Украины 20 автомобилей скорой помощи вездеходного типа, способных работать даже в наиболее поврежденных и труднодоступных районах.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ВОЗ в Украине.

Кроме этого, организация уже доставила в Украину 393 тонны медицинских материалов и оборудования. Из этого количества 167 тонн уже достигли места назначения, преимущественно на востоке, юге и севере страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке WHO donates 20 all-terrain ambulances to Ukraine

Самое важное

Представители албано-удинской религиозной общины посетили храм Худавенг
Представители албано-удинской религиозной общины посетили храм Худавенг
9 мая 2022 г. 13:53
Руководитель АП: Мы успешно продолжаем восстановительные работы на освобожденных территориях
Руководитель АП: Мы успешно продолжаем восстановительные работы на освобожденных территориях
9 мая 2022 г. 12:14
Президент Ильхам Алиев почтил память сынов Азербайджана, погибших за победу над фашизмом
ФотоПрезидент Ильхам Алиев почтил память сынов Азербайджана, погибших за победу над фашизмом
9 мая 2022 г. 09:32
Туркменский газ может попасть в Европу дешево и быстро
Туркменский газ может попасть в Европу "дешево и быстро"
7 мая 2022 г. 16:28
Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком
Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком
7 мая 2022 г. 16:03
В Суговушане стартовала регата Кубок президента
ФотоВ Суговушане стартовала регата "Кубок президента"
6 мая 2022 г. 11:04
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
5 мая 2022 г. 17:54
Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
ФотоСостоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
5 мая 2022 г. 11:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi