ВОЗ передала Украине 20 машин скорой помощи вездеходного типа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Министерству здравоохранения Украины 20 автомобилей скорой помощи вездеходного типа, способных работать даже в наиболее поврежденных и труднодоступных районах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Министерству здравоохранения Украины 20 автомобилей скорой помощи вездеходного типа, способных работать даже в наиболее поврежденных и труднодоступных районах.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ВОЗ в Украине.

Кроме этого, организация уже доставила в Украину 393 тонны медицинских материалов и оборудования. Из этого количества 167 тонн уже достигли места назначения, преимущественно на востоке, юге и севере страны.