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ВОЗ изучит причины резкого роста числа заболевших пневмонией в Казахстане

ВОЗ изучит причины резкого роста числа заболевших пневмонией в Казахстане Всемирная организация здравоохранения направит в Казахстан специалистов для изучения причин роста заболеваемости пневмонией
В регионе
14 июля 2020 г. 10:22
ВОЗ изучит причины резкого роста числа заболевших пневмонией в Казахстане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в Казахстан специалистов для изучения причин роста заболеваемости пневмонией. Как передает Report cjо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава представительства ВОЗ в республике Кэролайн Кларинваль.

Власти Казахстана ранее информировали о резком росте числа случаев заболевания пневмонией наряду с распространением коронавируса. По словам министра здравоохранения Алексея Цоя, за первое полугодие число пациентов с пневмонией составило около 98,5 тыс., что на 55,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у значительной части из них отрицательный анализ на коронавирус.

"Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, должны собрать данные и проанализировать их", - заявила  Кларинваль.

Она также повторила предположение директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майка Райана о том, что рост числа заболевших пневмонией, скорее всего, связан с коронавирусом. "Возможно, какие-то пациенты поздно обратились за помощью и у них есть признаки пневмонии, но мы пока не можем выявить наличие вируса. Нужно также выяснить возможности местных лабораторий, мы знаем, что порой бывают так называемые ложные негативные результаты", - пояснила глава представительства организации.

По ее словам, все это станет предметом анализа. "ВОЗ также направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований. Тут могут быть самые разные причины, но главное - не спешить с выводами, поскольку у нас еще нет необходимой информации", - отметила Кларинваль.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано свыше 61,7 тыс. заболевших СOVID-19, выздоровели 35,9 тыс. пациентов и 396 случаев смерти.

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