ВОЗ: Грузия - третья в мире страна по распространению кори

Грузия заняла третье место в рейтинге по распространению кори в мире.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют новые данные Всемирной организации здравоохранения.

Речь идет о показателе выявления кори на 1 млн. человек — в период с марта 2018 года по март 2019 года. В этот период в Грузии зафиксировано 3017 случаев заболевания (коэффициент 768,58).

На первом месте в списке находится Мадагаскар. Там выявлено 69 720 случаев (коэффициент 2800,61). На втором месте — Украина — 72 408 случаев (коэффициент 1629,39).

Более пяти тысяч случаев зафиксировано в Индии, Пакистане, Филиппинах, Йемене, Бразилии, Нигерии, Таиланде и Демократической Республике Конго. Однако, учитывая численность населения, уровень распространения заболеваний в этих странах относительно низок.