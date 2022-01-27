ВОЗ: Европа входит в менее острую фазу пандемии COVID-19

Пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса, но европейский регион, похоже, входит в новую, менее острую фазу пандемии

Пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса, но европейский регион, похоже, входит в новую, менее острую фазу пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Пандемия - глобальная, но в разных регионах мира она имеет разную интенсивность. В европейском регионе, когда появился штамм "омикрон", мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность, и это признаки того, что мы можем переходить к новой фазе пандемии", - заявила Вуйнович.

"Мы не говорим об окончании пандемии, или что пандемия закончится, но ожидается, что мы можем выйти из острой фазы пандемии", - сказала она.