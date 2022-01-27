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ВОЗ: Европа входит в менее острую фазу пандемии COVID-19

ВОЗ: Европа входит в менее острую фазу пандемии COVID-19 Пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса, но европейский регион, похоже, входит в новую, менее острую фазу пандемии
В регионе
27 января 2022 г. 15:49
ВОЗ: Европа входит в менее острую фазу пандемии COVID-19

Пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса, но европейский регион, похоже, входит в новую, менее острую фазу пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Пандемия - глобальная, но в разных регионах мира она имеет разную интенсивность. В европейском регионе, когда появился штамм "омикрон", мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность, и это признаки того, что мы можем переходить к новой фазе пандемии", - заявила Вуйнович.

"Мы не говорим об окончании пандемии, или что пандемия закончится, но ожидается, что мы можем выйти из острой фазы пандемии", - сказала она.

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Версия на английском языке WHO: Europe entering less acute phase of COVID pandemic

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