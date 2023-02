ВОЗ готова оказать поддержку Минздраву Турции

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готово оказать поддержку министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий для борьбы с последствиями землетрясения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении бюро ВОЗ в Twitter.

"ВОЗ готова оказать поддержку министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий в связи с разрушительными землетрясениями, которые произошли в юго-восточном регионе Турции в понедельник, 6 февраля", - говорится в публикации.