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ВОЗ готова оказать поддержку Минздраву Турции

ВОЗ готова оказать поддержку Минздраву Турции Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) готово оказать поддержку Министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий для борьбы с последствиями землетрясения.
В регионе
6 февраля 2023 г. 15:45
ВОЗ готова оказать поддержку Минздраву Турции

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готово оказать поддержку министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий для борьбы с последствиями землетрясения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении бюро ВОЗ в Twitter.

"ВОЗ готова оказать поддержку министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий в связи с разрушительными землетрясениями, которые произошли в юго-восточном регионе Турции в понедельник, 6 февраля", - говорится в публикации.

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