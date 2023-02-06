ВОЗ готова оказать поддержку Минздраву Турции

ВОЗ готова оказать поддержку Минздраву ТурцииЕвропейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) готово оказать поддержку Министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий для борьбы с последствиями землетрясения.
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готово оказать поддержку министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий для борьбы с последствиями землетрясения.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении бюро ВОЗ в Twitter.
"ВОЗ готова оказать поддержку министерству здравоохранения Турции в проведении экстренных гуманитарных мероприятий в связи с разрушительными землетрясениями, которые произошли в юго-восточном регионе Турции в понедельник, 6 февраля", - говорится в публикации.
WHO/Europe is ready to support the Turkish Ministry of Health with the humanitarian emergency response to the devastating earthquakes that have struck the south-eastern region of Türkiye, a WHO/Europe Member State, on Monday 6 February. pic.twitter.com/FVO7sahgum