Восточная группировка: Массового отвода украинских войск из Бахмута не происходит

Россия не взяла под контроль город Бахмут Донецкой области, массового отвода оттуда украинских войск не происходит.

Россия не взяла под контроль город Бахмут Донецкой области, массового отвода оттуда украинских войск не происходит.

Как передает Report, об этом заявил CNN представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Бои в Бахмуте ведутся больше в окрестностях, а сам город контролируется украинскими Силами обороны: Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией. Массового отвода украинских войск также не происходит".

В ответ на сообщение о выводе некоторых подразделений Череватый отметил, что украинские войска проводят контролируемую, плановую ротацию позиций в Бахмуте.

По его словам, боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Василовка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.

"Только вблизи Бахмута произошел 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте произошел 131 обстрел и 38 боевых столкновений", - подчеркнул Череватый.