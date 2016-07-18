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    Восемь турецких военных, бежавших в Грецию, предстали перед судом

    В суде греческого города Александрополис начался процесс над восемью турецкими военнослужащими

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В суде греческого города Александрополис (Дедеагач) начался процесс над восемью турецкими военнослужащими, бежавшими в Грецию после безуспешной попытки военного переворота в Турции, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Восемь турецких военных прибыли в Грецию на военном вертолете, и запросили политическое убежище. Греческая сторона вернула вертолет. При этом было решено, что вопрос  о выдаче военных  будет рассмотрен в соответствии с греческим и международным правом.

    Турция настаивает на их немедленной экстрадиции, как причастных к попытке переворота.

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