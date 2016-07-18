Восемь турецких военных, бежавших в Грецию, предстали перед судом

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В суде греческого города Александрополис (Дедеагач) начался процесс над восемью турецкими военнослужащими, бежавшими в Грецию после безуспешной попытки военного переворота в Турции, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Восемь турецких военных прибыли в Грецию на военном вертолете, и запросили политическое убежище. Греческая сторона вернула вертолет. При этом было решено, что вопрос о выдаче военных будет рассмотрен в соответствии с греческим и международным правом.

Турция настаивает на их немедленной экстрадиции, как причастных к попытке переворота.