Восемь партий ликвидировано минюстом России за неучастие в выборах

Министерство юстиции России ликвидировало в 2019 году восемь партий за неучастие в выборах на протяжении семи лет. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, прекратили существование такие политические организации, как «Народная партия «За женщин России», «Альянс зелёных», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Партия пенсионеров России», «Города России» и «Аграрная партия России».

В сообщении отмечается, что ещё по трём организациям судебные решения не вступили в силу.

В ведомстве также отметили, что четыре политические партии будут проверены в 2020 году в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в список иностранных агентов.