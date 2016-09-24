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    Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

    Угрозы жизни пострадавших нет

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Восемь человек, по уточненным данным, пострадали накануне при столкновении внедорожника Mitsubishi Pajero и микроавтобуса в Забайкальском крае.

    Как передает Report, об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

    ДТП произошло накануне в Шелопугинском районе края. Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Газимуро-Заводского района ТАСС сообщили об 11 пострадавших, которые были доставлены в больницу села Газимурский завод. В МЧС эту информацию не подтвердили.

    "Восемь человек, в числе которых ребенок, пострадали в ДТП и доставлены в больницу села Газимурский завод. Их состояние оценивают как средней степени тяжести, угрозы жизни пострадавших нет", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС. 

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