О нас

Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области

Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области Восемь человек стали жертвами столкновения пассажирского автобуса со скорым поездом на регулируемом переезде в селе Берендеево в Ярославской области.
В регионе
1 апреля 2024 г. 17:07
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области

Восемь человек стали жертвами столкновения пассажирского автобуса со скорым поездом на регулируемом переезде в селе Берендеево в Ярославской области.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"В селе Берендеево произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда. По предварительным данным, погибли все восемь человек, находящихся в автобусе", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают спасатели и психологи МЧС России в составе 24 человек, а также семь единиц техники.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bus-train collision results in casualties in Russia
Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiyada sürət qatarı avtobusla toqquşub, ölənlər var

Самое читаемое

После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
25 марта 2024 г. 17:24
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi