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    Восьми лицам предъявлены обвинения по делу о беспорядках в Ереване

    СК Армении: Предварительное следствие по делу о беспорядках в Ереване продолжается

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ По уголовному делу о массовых беспорядках в Ереване в качестве обвиняемых были привлечены восемь человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили представители Следственного комитета Армении.

    "Восемь человек привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках в Ереване 29 июля. Трем лицам предъявлены обвинения по части 1 статьи 225, пятерым - по части 2 статьи 225 Уголовного кодекса Армении", - сообщили представители Следственного комитета.

    Отмечается, что предварительное следствие по делу о беспорядках в Ереване продолжается.

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