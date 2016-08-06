Восьми лицам предъявлены обвинения по делу о беспорядках в Ереване

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ По уголовному делу о массовых беспорядках в Ереване в качестве обвиняемых были привлечены восемь человек.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили представители Следственного комитета Армении.

"Восемь человек привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках в Ереване 29 июля. Трем лицам предъявлены обвинения по части 1 статьи 225, пятерым - по части 2 статьи 225 Уголовного кодекса Армении", - сообщили представители Следственного комитета.

Отмечается, что предварительное следствие по делу о беспорядках в Ереване продолжается.