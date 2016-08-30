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    Вице-премьер Кыргызстана: Ворота посольства Китая в Бишкеке протаранил смертник

    Пострадавшие госпитализированы с многочисленными осколочными травмами

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Смертник протаранил ворота посольства Китая в Бишкеке на автомобиле и совершил самоподрыв, в результате которого скончался. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил  вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков.

    "Террорист-смертник управлял автомашиной "Мицубиси Делика". Все трое пострадавших являются гражданами Кыргызстана", - заявил он.

    Медики сообщают, что пострадавшие госпитализированы с многочисленными осколочными травмами.

    На месте ЧП работают все экстренные службы города, сотрудники милиции оцепили квартал в районе посольства.

    Очевидцы говорят, что звук взрыва и ударную волну услышали во всей южной части Бишкека. В результате взрыва в соседних домах были выбиты стекла, в магазинах повреждены витрины.

    Как сообщается, правоохранительные органы пока не установили личность мужчины, обнаруженного в автомобиле.

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