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Воронежская область снимет ограничения после прохождения подразделений "Вагнера"

Воронежская область снимет ограничения после прохождения подразделений "Вагнера" Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что введенные накануне в регионе ограничения будут сняты после полного прохождения по территории области подразделений группы "Вагнер", сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".
В регионе
25 июня 2023 г. 14:24
Воронежская область снимет ограничения после прохождения подразделений Вагнера

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что введенные накануне в регионе ограничения будут сняты после полного прохождения по территории области подразделений группы "Вагнер", сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

"Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне в области были введены ограничения на передвижение по автодорогам, а также отменены массовые мероприятия.

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