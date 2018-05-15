Воронежская область России подверглась атаке миллиардов агрессивных комаров - ВИДЕО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Жители Павловского района Воронежской области пожаловались на нашествие комаров. Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Воронеж», в соцсетях появляются фото и видео, на которых видно, как в воздухе летают полчища насекомых. Специалисты объясняют явление погодными условиями: весна была снежной, половодье — обильным.

Эксперты уточняют, что после разлива местных рек на значительной площади образовались временные водоемы. К тому же температура для созревания личинок была благоприятной. Провести обработку в полном объеме в регионе не удалось, так как на затопленные территории невозможно было попасть.

«Все разрешенные методы борьбы с комарами специалисты используют», — заверил главный санитарный врач района Николай Симонов и призвал жителей пользоваться индивидуальными средствами защиты для себя и животных.

Отмечается, что обработку мест скопления насекомых администрация провела вовремя — еще в феврале. О ее качестве будет судить энтомолог.

По словам местных жителей, в последний раз такое явление наблюдалось в 2013 году — тоже после разлива рек.