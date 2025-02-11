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Вопросы военного сотрудничества стран СНГ обсудят на заседании СМИД в Алматы

Вопросы военного сотрудничества стран СНГ обсудят на заседании СМИД в Алматы Вопросы сотрудничества стран СНГ по линии Минобороны и погранведомств планируется рассмотреть на очередном заседании совета глав МИД стран Содружества в Алматы.
В регионе
11 февраля 2025 г. 16:41
Вопросы военного сотрудничества стран СНГ обсудят на заседании СМИД в Алматы

Вопросы сотрудничества стран СНГ по линии Минобороны и погранведомств планируется рассмотреть на очередном заседании совета глав МИД стран Содружества в Алматы.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Исполкома Содружества.

Это предусмотрено проектом повестки дня СМИД, который в целом сформирован на внеочередном заседании совета постпредов стран СНГ во вторник в Минске.

"В ходе встречи постпреды доработали и в целом сформировали проект повестки дня заседания Совета министров иностранных дел Содружества, которое состоится 11 апреля в Алматы. Документ будет направлен в установленном порядке в государства-участники СНГ", - говорится в сообщении.

На заседании СМИД предлагается рассмотреть вопросы по обеспечению безопасности, сотрудничества пограничных ведомств, министерств обороны. Также в проекте повестки дня значится ряд вопросов гуманитарного сотрудничества.

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