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    Вопрос ситуации с правами женщин в Армении будет рассмотрен Комитетом ООН

    Искоренение всех форм насилия в отношении женщин, высокий уровень безработицы и другие вопросы будут обсуждены на заседании

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Вопрос ситуации с правами женщин в Армении будет рассмотрен Комитетом ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заседание намечено на 4 ноября.

    Устойчивые стереотипы в отношении женщин и девочек, искоренение всех форм насилия в отношении женщин, высокий уровень безработицы, низкий уровень образования и ранние браки среди женщин-представительниц этнических меньшинств в числе тем, которые будут обсуждаться Комитетом и делегацией правительства Армении.

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