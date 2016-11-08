Вопрос об отставке Саакашвили Кабмин Украины рассмотрит в среду

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос о внесении представления об отставке Михаила Саакашвили с должности губернатора Одесской области.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Завтра, я так понимаю, на заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос, так как именно правительство должно подать представление президенту Украины на увольнение Саакашвили", - сообщил он.

Отметим, что губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил 7 ноября об уходе с занимаемого поста. Он пояснил свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области 30 мая 2015 года.