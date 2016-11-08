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    Вопрос об отставке Саакашвили Кабмин Украины рассмотрит в среду

    Вице-премьер Украины: Правительство должно подать представление президенту Украины на увольнение Саакашвили

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос о внесении представления об отставке Михаила Саакашвили с должности губернатора Одесской области. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер Украины Павел Розенко.

    "Завтра, я так понимаю, на заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос, так как именно правительство должно подать представление президенту Украины на увольнение Саакашвили", - сообщил он.

    Отметим, что губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил 7 ноября об уходе с занимаемого поста. Он пояснил свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства.

    Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области 30 мая 2015 года. 

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