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Суд Чехии приостановил рассмотрение вопроса об экстрадиции племянника Сержа Саргсяна

Вопрос об экстрадиции племянника Сержа Саргсяна из Чехии приостановлен

Суд Чехии приостановил рассмотрение вопроса об экстрадиции племянника  бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна. Как передает Report, об этом сообщает армянская газета "Жоговурд".

Издание представляет подробности состоявшегося на днях в Праге заседания суда по поводу экстрадиции Нарека Саргсяна по запросу Генеральной прокуратуры Армении.

"Согласно дошедшим до нас сведениям, чешские правоохранители приостановили рассмотрение дела об экстрадиции, перенаправив Саргсяна в лагерь для беженцев. В то же время, в Чехии расследуется отдельное дело по вопросу приобретения им фальшивого паспорта в этой стране", - пишет газета.

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