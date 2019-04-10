Суд Чехии приостановил рассмотрение вопроса об экстрадиции племянника Сержа Саргсяна

Суд Чехии приостановил рассмотрение вопроса об экстрадиции племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна. Как передает Report, об этом сообщает армянская газета "Жоговурд".

Издание представляет подробности состоявшегося на днях в Праге заседания суда по поводу экстрадиции Нарека Саргсяна по запросу Генеральной прокуратуры Армении.

"Согласно дошедшим до нас сведениям, чешские правоохранители приостановили рассмотрение дела об экстрадиции, перенаправив Саргсяна в лагерь для беженцев. В то же время, в Чехии расследуется отдельное дело по вопросу приобретения им фальшивого паспорта в этой стране", - пишет газета.