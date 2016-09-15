Вопрос о предоставлении безвизового режима Грузии и Украине будет обсужден Советом ЕС

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Вопрос о предоставлении безвизового режима Украине и Грузии будет обсужден Советом Евросоюза (ЕС) 11 октября.

Как сообщает Report, об этом в эфире украинского "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Вопрос предоставления нам безвизового режима еще должен быть рассмотрен на заседании Совета (ЕС) по вопросам юстиции внутренних дел Совета министров. И здесь мы уже будет в команде с Грузией и Косово. Этот Совет должен встретиться 11 октября. Фактически, что касается техники предоставления Украине и Грузии безвизового режима - сейчас не стоит этот вопрос. Камнем преткновения является вопрос, как раз, как решат между собой парламент и Совет ЕС, кто будет главным в вопросе приостановления безвизового режима", - заявила Зеркаль.