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    Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь в медцентре в Ереване

    Пострадавших нет, ведется следствие

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь в медцентре в Ереване, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Вооруженный мужчина вошел в больницу и около палат на 3-ем этаже открыл беспорядочный огонь. 

    Подозреваемый спрятал оружие в сумке. После произведенных выстрелов он попытался скрыться, однако сотрудникам Службы безопасности медцентра удалось предотвратить побег. Позднее на место ЧП прибыли правоохранители.

    В полиции Армении сообщили о том, что мужчину обезвредили и задержали. Пострадавших нет, ведется следствие.

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