Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь в медцентре в Ереване, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Вооруженный мужчина вошел в больницу и около палат на 3-ем этаже открыл беспорядочный огонь.

Подозреваемый спрятал оружие в сумке. После произведенных выстрелов он попытался скрыться, однако сотрудникам Службы безопасности медцентра удалось предотвратить побег. Позднее на место ЧП прибыли правоохранители.

В полиции Армении сообщили о том, что мужчину обезвредили и задержали. Пострадавших нет, ведется следствие.