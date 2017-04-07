Вооруженный крылатыми ракетами российский фрегат приближается к берегам Сирии

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" направился в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порте Тартус в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В рамках похода российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе", - сказал источник.

Отмечается, что продолжительность пребывания фрегата у берегов Сирии "зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца".

В начале марта также сообщалось о вхождении "Адмирала Григоровича" в акваторию Средиземного моря.