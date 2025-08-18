О нас

Вооруженные силы Казахстана переходят на новый национальный мессенджер

18 августа 2025 г. 11:56
Вооруженные силы Казахстана переходят на новый национальный мессенджер Aitu.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

Мессенджер будет использоваться для передачи служебных данных.

Главная цель - минимизация рисков, связанных с использованием зарубежных платформ.

"Переход на отечественный мессенджер — это один из ключевых шагов по повышению уровня защиты служебной информации в государственных структурах, в том числе и в оборонном секторе. До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять потенциальную угрозу для безопасности", - подчеркнули в Минобороны.

Aitu находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем требованиям к хранению и обработке данных, отметили в оборонном ведомстве. Он позволит обеспечить полный контроль над информационными потоками.

