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Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В регионе
25 февраля 2021 г. 12:45
Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Генеральный штаб вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", — говорится в заявлении

Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь республики в Ереване.

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