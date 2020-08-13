Вооруженные люди захватили офис "Яндекса" в Минске

Вооруженные люди захватили офис "Яндекса" в Минске.

Вооруженные люди захватили офис "Яндекса" в Минске.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее источник сообщил, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске, внутри находятся несколько сотрудников.

Детали произошедшего уточняются.

Также СМИ Беларуси сообщают об обысках в минском офисе компании Uber.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.