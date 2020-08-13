О нас
Report Georgia

Вооруженные люди захватили офис "Яндекса" в Минске

Вооруженные люди захватили офис "Яндекса" в Минске Вооруженные люди захватили офис "Яндекса" в Минске.
В регионе
13 августа 2020 г. 15:06
Вооруженные люди захватили офис Яндекса в Минске

Вооруженные люди захватили офис "Яндекса" в Минске.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее источник сообщил, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске, внутри находятся несколько сотрудников.

Детали произошедшего уточняются.

Также СМИ Беларуси сообщают об обысках в минском офисе компании Uber.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Naməlum silahlılar “Yandex”in Minskdəki ofisinə daxil olub

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47

Последние новости

15:19
Дисквалифицирован именитый азербайджанский спортсмен  Индивидуальные
15:06
Вооруженные люди захватили офис "Яндекса" в Минске В регионе
15:01
Операционные расходы по АЧГ сократились Энергетика
14:50
АМОК увеличил объем переданного SOCAR попутного газа Энергетика
14:45
Премьер-министр Азербайджана дал поручения 48 госструктурам Внутренняя политика
14:32
В ЦИК Беларуси объявили итоги президентских выборов по Минску В регионе
14:27
Число жертв коронавируса в Иране превысило 19 тысяч В регионе
14:15
ООН проведет Конгресс по предупреждению преступности Другие страны
14:12
За последние 6 месяцев 1 222 человека лишены водительских прав Происшествия
14:02
Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди Экология
13:56
ФотоМинистр образования Азербайджана провел онлайн-встречу с учителями Наука и образование
13:51
Посольство Пакистана приостановит работу Внешняя политика
13:44
В Украине убит криминальный авторитет Происшествия
13:39
На валютном аукционе ЦБА спрос на доллар возрос Финансы
13:14
ФотоВ Baku Medical Plaza ограблен врач  Происшествия
Вся новостная лента