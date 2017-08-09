Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Вооруженные люди захватили гостиницу в центре латвийской столицы Риги.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель Государственной полиции Латвии Саманта Чапковска.

По ее словам, причиной инцидента стал конфликт между владельцем и арендатором отеля: "Между ними произошел гражданско-правовой спор. В этой связи уже начата проверка, уголовный процесс по этому делу возбужден не был".

Согласно информации, инцидент произошел в расположенной в Старой Риге гостинице Hotel Garden Palace.

Как сообщил глава правления отеля Улдис Скудра, неизвестные вооруженные люди ворвались в здание, начали заходить в номера и выгнали одну из постоялиц на улицу.

Владельцы гостиницы, работа которой оказалась парализована, обратились в этой связи в правоохранительные органы.