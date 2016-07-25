​Вооруженная группа, захватившая территорию ППС в армянской столице, совершила поджог

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Члены вооруженной группы восьмые сутки удерживающие здание полка патрульно-постовой службы полиции в армянской столице, совершили поджог.

Как передает Report, об этом сообщили в полиции Армении.

Вооруженная группа, захватившая территорию полка патрульно-постовой службы полиции (ППС), подожгла один из служебных автомобилей ППС и вывела горящую машину на улицу.

«Правоохранительные органы вновь призывают членов вооруженной группы воздерживаться от действий, угрожающих жизни и здоровью граждан и чреватых эскалацией напряженности», — говорится в сообщении полиции.