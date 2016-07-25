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    ​Вооруженная группа, захватившая территорию ППС в армянской столице, совершила поджог

    Члены группы подожгли один из служебных автомобилей ППС

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Члены вооруженной группы восьмые сутки удерживающие здание полка патрульно-постовой службы полиции в армянской столице, совершили поджог.

    Как передает Report, об этом сообщили в полиции Армении.

    Вооруженная группа, захватившая территорию полка патрульно-постовой службы полиции (ППС), подожгла один из служебных автомобилей ППС и вывела горящую машину на улицу. 

    «Правоохранительные органы вновь призывают членов вооруженной группы воздерживаться от действий, угрожающих жизни и здоровью граждан и чреватых эскалацией напряженности», — говорится в сообщении полиции.

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