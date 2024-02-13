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Володин: РФ следует сказать "до свидания" ПА ОБСЕ из-за ее несамостоятельности

Володин: РФ следует сказать "до свидания" ПА ОБСЕ из-за ее несамостоятельности России следует попрощаться с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) из-за ее несамостоятельности и политизированности.
В регионе
13 февраля 2024 г. 14:22
Володин: РФ следует сказать до свидания ПА ОБСЕ из-за ее несамостоятельности

России следует попрощаться с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) из-за ее несамостоятельности и политизированности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты.

"Давайте <…> для себя примем решение, нам пора сказать "до свидания" Парламентской ассамблее ОБСЕ. Организация абсолютно не самостоятельная, политизированная. Под дудку пляшут и исполняют все танцы Вашингтона - что нам там делать?" - отметил Володин.

По его словам, "самое плохое в этой ситуации", что российская делегация должна исполнять свои финансовые обязательства перед ассамблеей. "Причем мы одни из самых крупных плательщиков", - подчеркнул Володин. Поэтому, считает он, следует прекращать перечисление средств в ПА ОБСЕ. "И исходить из того, что, пока не образумятся, нечего нам там делать. Потому что должны быть принципы в основе работы любой межпарламентской структуры", - добавил Володин.

Отметим, что ранее сегодня глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о том, что Госдума и Совет Федерации синхронно заявят 21 февраля о своей позиции по приостановке участия в работе ПА ОБСЕ, но до этого на заседании во вторник Дума сделает это отдельно.

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Версия на азербайджанском языке Volodin: Rusiya ATƏT PA-ya “əlvida” deməlidir
Версия на английском языке Volodin: Russia should say goodbye to OSCE PA because of its lack of independence

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