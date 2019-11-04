Спикер Госдумы посещает Армению для участия в ПА ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 4-5 ноября посетит Армению для участия в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Отметим, что В.Володин является председателем ПА ОДКБ.

"На полях" ПА запланированы двусторонние встречи председателя Госдумы. Наряду с этим 4 ноября запланирована встреча В.Володина и спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

5 ноября В.Володин проведёт двенадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ.