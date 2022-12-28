Володин отправится с визитом в Тегеран

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в скором времени посетит Тегеран.
Как передает Report, об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью парламента Исламской Республики Махмуд Садекиян. Подробности визита пока не приводятся.
"Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена", - заявил Садекиян.
Ранее сообщалось о том, что Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси. Чтобы подготовить их встречу, Иран посетил лидер партии "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.