Володин отправится с визитом в Тегеран

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в скором времени посетит Тегеран.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в скором времени посетит Тегеран.

Как передает Report, об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью парламента Исламской Республики Махмуд Садекиян. Подробности визита пока не приводятся.

"Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена", - заявил Садекиян.

Ранее сообщалось о том, что Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси. Чтобы подготовить их встречу, Иран посетил лидер партии "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.