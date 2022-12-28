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Володин отправится с визитом в Тегеран

Володин отправится с визитом в Тегеран Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в скором времени посетит Тегеран.
В регионе
28 декабря 2022 г. 09:53
Володин отправится с визитом в Тегеран

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в скором времени посетит Тегеран.

Как передает Report, об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью парламента Исламской Республики Махмуд Садекиян. Подробности визита пока не приводятся.

"Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена", - заявил Садекиян.

Ранее сообщалось о том, что Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси. Чтобы подготовить их встречу, Иран посетил лидер партии "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

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Версия на английском языке Russian speaker to visit Tehran

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