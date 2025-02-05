О нас

Володин: От "демократии" USAID пострадали Украина, Грузия, Армения

Володин: От "демократии" USAID пострадали Украина, Грузия, Армения Агентство США по международному развитию (USAID) участвовало в подготовке госпереворотов в странах мира, оказывая помощь в "продвижении демократии". От этих действий пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения и несколько других стран.
В регионе
5 февраля 2025 г. 11:05
Володин: От демократии USAID пострадали Украина, Грузия, Армения

Агентство США по международному развитию (USAID) участвовало в подготовке госпереворотов в странах мира, оказывая помощь в "продвижении демократии". От этих действий пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения и несколько других стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Подготовка и организация госпереворотов в странах мира за счет финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов. Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа, Венесуэла - далеко не полный список государств, пострадавших от такой помощи в "продвижении демократии", - отметил Володин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что "на бывшие союзные республики с этой целью за последние 10 лет USAID потратило более $2 млрд", при этом "52% этой суммы ушло в Украину".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Duma speaker: USAID played role in preparing coups worldwide
Версия на азербайджанском языке Dövlət Dumanın sədri: USAID dünya ölkələrində dövlət çevrilişlərinin hazırlanmasında iştirak edib

Самое важное

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi