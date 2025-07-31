Волны цунами прошли по побережью Камчатки и Сахалина

Побережья трех муниципальных образований Камчатского края и Сахалина приняли удары цунами после землетрясения в акватории Тихого океана. Высота волн при ударе по побережью достигала пяти метров.

Побережья трех муниципальных образований Камчатского края и Сахалина приняли удары цунами после землетрясения в акватории Тихого океана. Высота волн при ударе по побережью достигала пяти метров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб.

"Зарегистрировано прохождение волн цунами в прибрежной зоне трех муниципальных образований Камчатки и Сахалинской области", - сказал он.

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.