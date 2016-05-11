Волкан Бозкыр: Антитеррористические законы Турции соответствуют стандартам ЕС

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Турецкие законы по борьбе с терроризмом соответствуют стандартам Евросоюза. Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала NTV заявил министр по делам ЕС Волкан Бозкыр.

"Мы не можем внести изменения в законы о борьбе с терроризмом, они и так соответствуют стандартам ЕС. Кроме того, эти законы не связаны с вопросами отмены виз. Это не является условием снятия визовых ограничений", - сказал он. Министр признал, что вопрос изменения антитеррористического законодательства "стал причиной проблем" в отношениях с ЕС.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет принимать инструкций от ЕС в вопросах изменения закона о борьбе с терроризмом. Он отметил, что ЕС выдвигает изменение в законе о борьбе с терроризмом в качестве одного из условий визовой либерализации.