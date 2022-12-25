Войска РФ за прошедшие сутки убили в Херсонской области 16 человек

За прошедшие сутки российские войска 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. Они убили 16 человек, а еще 64 получили ранения разной степени тяжести. При этом из Херсона сообщают, что в городе снова слышны взрывы.

За прошедшие сутки российские войска 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. Они убили 16 человек, а еще 64 получили ранения разной степени тяжести. При этом из Херсона сообщают, что в городе снова слышны взрывы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в официальном Telegram-канале рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"За прошедшие сутки на Херсонской области российская армия убила 16 человек, среди них 3 работников ГСЧС, которые погибли во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести", - написал Янушевич.

По словам главы ОВА, ВС РФ разрушили много гражданских зданий, включая частные и многоквартирные дома. Зафиксированы также повреждения промышленных строений и медицинских заведений.