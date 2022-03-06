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Войска РФ обстреляли аэропорт "Винница", есть жертвы среди гражданских и военных

Войска РФ обстреляли аэропорт "Винница", есть жертвы среди гражданских и военных В результате ракетного обстрела аэропорта "Винница" есть жертвы как среди гражданского населения, так и среди военных.
В регионе
6 марта 2022 г. 20:35
Войска РФ обстреляли аэропорт Винница, есть жертвы среди гражданских и военных

В результате ракетного обстрела аэропорта "Винница" есть жертвы как среди гражданского населения, так и среди военных.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Пострадала и гражданская, и военная часть аэропорта. Полностью разрушена башня и пункт управления. К сожалению, есть жертвы среди гражданских и военных. ГСЧС разбирает завалы. Количество жертв мы уточним позже, потому что большие завалы", - сказал он.

По словам Борзова, сейчас пожар локализовали и ликвидировали. Пока не известно, откуда именно оккупанты нанесли удар - с Черного моря или Приднестровья.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın “Vinnitsa” hava limanı atəşə tutulub, bir neçə mülki şəxs və hərbçi həlak olub

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