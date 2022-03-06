Войска РФ обстреляли аэропорт "Винница", есть жертвы среди гражданских и военных

В результате ракетного обстрела аэропорта "Винница" есть жертвы как среди гражданского населения, так и среди военных.

В результате ракетного обстрела аэропорта "Винница" есть жертвы как среди гражданского населения, так и среди военных.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Пострадала и гражданская, и военная часть аэропорта. Полностью разрушена башня и пункт управления. К сожалению, есть жертвы среди гражданских и военных. ГСЧС разбирает завалы. Количество жертв мы уточним позже, потому что большие завалы", - сказал он.

По словам Борзова, сейчас пожар локализовали и ликвидировали. Пока не известно, откуда именно оккупанты нанесли удар - с Черного моря или Приднестровья.