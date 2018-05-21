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    Войска ПВО Армении оснастят зенитно-ракетными комплексами "Тор"

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В ближайшие месяцы войска ПВО Армении будут оснащены зенитно-ракетными комплексами "Тор". 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель начальника управления войсками ПВО Армении Артур Погосян.

    По его словам, система "Тор" – современный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе высокоточными ракетами. 

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