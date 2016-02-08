 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Войска Черноморского флота и Каспийской флотилии России проведут учения

    Войска и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии России выполнят различные практические задачи в районах морских полигонов

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Войска и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии России в ходе внезапной проверки войск Южного военного округа выполнят различные практические задачи в районах морских полигонов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

    "Исполняющему обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом адмиралу Королеву Владимиру Ивановичу лично осуществить руководство проверкой сил и войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. Организовать выполнение практических задач в районах проведения морских учений", - сказал Шойгу на совещании.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi